كيف نتقي شر الحسد؟ فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" كيف يمكن أن يتقي المسلم شر الحسد؟".



وأجاب أمين الفتوى، أنه لاتقاء شر الحسد، على المسلم أن يقول الأذكار في الصباح والمساء، ويقرأ المعوذتين آية الكرسي ويقول "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق 3 مرات، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.



وتابع: "نقر بوجود الحسد لكن يجب ألا يبني الإنسان حياته على العين والحسد، ولو كانت موجودة فدفعها أمر ميسور بالذكر والدعاء والاستقامة".