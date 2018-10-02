الجيزة تضاعف غرامة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع لـ 10 آلاف جنيه

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قررًا بمضاعفة الغرامة المقررة لمخالفة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع والمحاور لتصبح 10 آلاف جنيه .



ومنح المحافظ مكافأة الفى جنيه لمن يقوم بضبط السيارة التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام كأداه لتحفيز القائمين على العمل .



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم أكمنة صباحًا ومساء ورصد الأماكن المعروف قيام المخالفين بإلقاء حمولتهم بها.



وطالب المحافظ بالتحفظ على السيارة وعدم الإفراج عنها إلا بعد سداد قائد السيارة الغرامة المقررة طبقا للقرار قيمة إعادة الشئ لأصله .



وحذر المحافظ من إلقاء مخلفات البناء بالطرق لما تمثله من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضارى واتلاف أرصفة الشوارع بالإضافة إلى المجهود المضاعف لعمال الوحدات المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل فى رفعها ونقلها الى أحد المقالب العمومية التابعة للمحافظة.