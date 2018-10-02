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تعليم

الأمراض المثيرة للجدل.. مؤتمر لطب أطفال جامعة المنوفية الخميس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
مروة فاضل
ينظم قسم طب الأطفال بكلية طب بجامعة المنوفية مؤتمره العلمي السنوي الرابع الذي يعقد للعام الرابع علي التوالي تحت عنوان الأمراض المثيرة للجدل في طب الأطفال، والذي يناقش الخلاف بين الأطباء في التشخيض والعلاج خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس شرف المؤتمر والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبرئاسة الدكتور فادي الجندي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب، والدكتور أحمد خطاب أستاذ طب الأطفال بجامعة المنوفية ونائب رئيس المؤتمر.

وأشار الدكتور فادي الجندي إلي أن المؤتمر ناقش في الأعوام الثلاثة الماضية الأمراض محل الخلاف بين الأطباء لوضع الحلول العلمية المناسبة والاتفاق علي بروتوكولات علاجية موحدة للوصول إلي أفضل نسب الشفاء إلى جانب تدريب شباب الأطباء على كل ماهو جديد في طب الاطفال.

واوضح الدكتور محمد شكري مدرس طب الأطفال بكلية الطب ومنسق المؤتمر أن المؤتمر سيناقش من خلال 40 بحثا علميا تشخيص وعلاج الحالات النادرة والمثيرة للجدل في طب الأطفال في تخصصات الأطفال المختلفة.

وأشارت الدكتورة هبة بدوي مدرس طب الأطفال ومنسق المؤتمر أن الموتمر سيسبقه ورشة عمل يوم الخميس في العاشرة صباحا قبل افتتاح المؤتمر سيتم خلالها عرض ومناقشة 10 حالات اكلينيكية صعبة التشخيص والعلاج بالاضافةالي تدريب شباب الأطباء علي اجهزة التنفس الصناعي، وذكرت أن المؤتمر سيحضره أكثر من 500 أستاذ واستشاري طب الاطفال من جامعات مصر المختلفة والمستشفيات التعلمية ومستشفيات الصحه والتأمين والشرطة والجيش.

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