حركة تنقلات داخلية محدودة بالدقهلية

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، حركة تنقلات محدودة، شملت نقل حسام حمودة رئيس حي غرب المنصورة رئيسا لمركز ومدينة نبروة، وتولى احمد عبد السميع رئاسة حي غرب المنصورة.



كما تضمنت الحركة نقل محمد جلال حجازي للعمل بديوان عام المحافظة.



وقال شاروبيم إن هذه الحركة تأتي مقدمة لحركة تنقلات واسعة يتم إعدادها حاليا لتجديد الدماء وإحداث طفرة في أداء الأجهزة الحكومية بالمحافظة بما يخدم المواطنين.