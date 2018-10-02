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ملفات

ملف تصدير العقار يحظى باهتمام حكومي.. الدولة تبدأ بترويج مشروعاتها بدبي.. وموافقة من حكومة الإمارات على بيع وحدات سيتي إيدج المطروحة بزايد والمنصورة الجديدة والعلمين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
  • "سيتى إيدج" تبدأ الترويج لمشروعاتها بدبي
  • صبور: التنمية العقارية تتضمن التوسع فى تصدير العقار للخارج

اتجهت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لدعم ملف تصدير العقارات، لجذب استثمارات جديدة للقطاع، خاصة مع وجود حالة من التباطؤ بالسوق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار عقب زيادة أسعار مواد البناء المختلفة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين عقب التعويم.

وقال المهندس عمرو القاضى، المدير التنفيذى لشركة سيتى إيدج "المملوكة للدولة"، إن الشركة تبدأ اليوم فى الترويج لعدد من مشروعاتها بدولة الإمارات العربية بعد حصولها على موافقات الجهات المختصة هناك.

وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن الشركة ستبدأ بالترويج لأهم مشروعاتها بالشيخ زايد، وكذا الترويج لمشروعات الدولة التى تتولى مسئولية تسويقها بكل من العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وعرضها فى بعض المؤتمرات المتخصصة بالعقارات بدبى.

ونوه المدير التنفيذى لـــ"سيتى إيدج"، بأن نسب التنفيذ فى أبراج العلمين الجديدة والتى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 30% تقريبا.

وأضاف أن جولات الشركة الخارجية لن تكتفى بالترويج لمشروعاتها، بل نسعى من خلالها للترويج للمشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها بالقطاع العقارى وعرضها على المستثمرين والمطورين العقاريين العرب والأجانب.

من جانبه، قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين والمطور العقارى، إن التنمية العقارية والعمرانية هي الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة، خاصة عبر السماح بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك التنمية ليصبح الآن مساهما رئيسيا وقويا بها.

وأضاف صبور أن التنمية لا تشمل بناء عقارات فقط، ولكنها يجب أن تتضمن التوسع في التصدير للخارج وبناء مصانع يتم من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، وكذلك تنفيذ مشروعات خدمية توفر احتياجات هؤلاء المواطنين.

كما أكد أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقاري وللاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة بتقديم مزيد من الدعم لهذا الملف، خاصة مع وجود العديد من المشروعات المتميزة التى تنفذها الدولة والمطورين المصريين ويمكن عرضها بالخارج.

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