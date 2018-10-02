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بشرة خير.. ارتفاع نسبة الإشغال السياحي في الأقصر بالموسم الجديد إلى 100%.. والمحافظة تستعد بتجميل الشوارع.. وخبراء: المدينة تعود لموسم الذروة مرة أخرى

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:00 م
الإشغال السياحي في
الإشغال السياحي في الأقصر
شمس يونس
  •  انتعاشة بموسم السياحى الجديد
  •  خبراء سياحة: الحجوزات وصلت لأكثر من 100%
  •  المحافظ يستعد برصف وتجميل الطرق.. ومدير الأمن: خطة أمنية مشددة لتأمين السائحين


تعتبر مدينة الأقصر من أكثر المدن السياحية التى تأثرت بالأحداث التي شهدتها مصر خلال السبع سنوات الماضية مما أسفر عنه انخفاض هائل في حجم السياحة الوافدة إلى منشآتها السياحية وتسبب في إغلاق بعضها وخسارة المتبقى منها، وبمجهودات الدولة وصناع القرار ينتظر العاملون في القطاع السياحي فى فصل الشتاء موسما سياحيا قويا عن الأعوام الماضية، ويأتي هذا الموسم وسط توقعات بحدوث انفراجة كبيرة في القطاع استنادًا لمؤشرات الحجوزات التي وصلت لـ100 % في بعض الفنادق فى الفترة بين شهر نوفمبر وحتى منتصف أبريل القادم.

ويقول رمضان حجاجى الخبير السياحى ورئيس غرف الشركات السياحية بالأقصر سابقا كلمة السر فى الموسم السياحى الجديد هذا العام بمصر هو " الأقصر أسوان الغردقه مرسي علم " ففى محافظة الأقصر وصلت نسبة الحجوزات للموسم الجديد أكثر من 100% وهو الأساس الحقيقي لعودة السياحة إلى طبيعتها بموسم 2010 موسم الذروة.

واكد " حجاجى " ان الموسم هذا العام حضور مكثف من السياح الوافدين من "ألمانيا، التشيك، روسيا، بريطانيا والصين ، اليابان، أمريكا اللاتينية، الدول الإسكندنافية" مطالبا المسئولين بضرورة التنسيق وضبط وتنظيم الشوارع وتجميلها للظهور بالمظهر اللائق مع زيادة التكثيف الامنى لمنع البائعة الجائلين بالتحرش بالسائحين.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية: "كل المؤشرات تؤكد أن الموسم لسياحي المقبل سيكون موسمًا استثنائيًا إن شاء الله لذا يجب على الجميع أن يستعد استعدادًا كبيرًا للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة".

ودعا "عثمان" الوزراء المعنيين بملف السياحة وعلى رأسهم وزيري السياحة والآثار، لزيارة مدينة الأقصر وعقد لقاء وجلسة استماع مع صناع السياحة والقائمين عليها لبحث الترتيبات اللازمة للموسم المقبل والاستماع للمعوقات أمام الحركة السياحية والعمل علي إيجاد حلول جدية لها".

ومن جانبها استعدت سلطات محافظة الأقصر تحت إشراف المستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم للموسم السياحى ، برصف وتوسعة وتجميل المسارات السياحية أهمها شارع خالد ابن الوليد السياحي الذي يضم عدد كبير من أهم فنادق المدينة حيث تم توصيل الغاز الطبيعي وتغيير شبكات المياه والكهرباء فضلا عن أعمال توسعة ورصف الطريق.

وعقد المحافظ اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية ومسئولي الإدارات لمناقشة استعدادات المحافظة للموسم السياحي ، وتناول الاجتماع عدة نقاط هامة تتضمن ضرورة تأكيد التزام المراسي والفنادق العائمة ومتابعة تنفيذها لاشتراطات السلامة الأمنية والفنية مع الالتزام بتعليمات المسطحات المائية لضمان عدم حدوث أي تسريب للسولار والزيوت في مياه النيل، مع مراجعة جميع التراخيص السياحية والصحية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والسيطرة على قائدي الفلايك واللنشات بالبرين الشرقي والغربي والتزامهم بخطوط السير.

كما طالب محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الأمنية بشوارع الكورنيش وخالد بن الوليد والسوق السياحي والمناطق الأثرية وزيادة التمركزات الأمنية بها.

كما ناقش المسؤولون خطة إدارة المرور لإلزام سائقي الحنطور بخطوط السير المخصصة لهم والحرص على تركيب الحفاضات للخيول لضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق حضاريًا، والخطة الأمنية لتأمين محطة السكة الحديد وصالات مطار الأقصر الدولي.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الأمني طوال الموسم السياحي والسيطرة على المخالفين والخارجين عن القانون.

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