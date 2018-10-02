مايا مرسي: 100 مليون متابع على مواقع التواصل و4 ملايين واقعيا لـ التاء المربوطة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن فكرة حملة التاء المربوطة سر قوتك، هدفت لإبلاغ المرأة المصرية برسالة أن كونها امرأة هو سر قوتها.



وأكدت "مرسي"، في حوار لها مع فضائية "فرانس 24"، ضرورة أن تعي المرأة بحقوقها، وعدم الخجل والضعف، مضيفة "أنتي سيدة مصرية قوية، وحائط الصد الأساسي للدولة المصرية".



وأعربت عن فخرها بوصول حملة التاء المربوطة سر قوتك إلى 100 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، و 4 ملايين سيدة على أرض الواقع، منوهة عن أن استجابة الحملة تظهر بعد فترة مع الأجيال القادمة، وعن رؤية المرأة المصرية قادرة على الإنتاج.

