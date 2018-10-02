برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو

قال الدكتور خالد حنفي، أحد ممثلي ذوي القدرات الخاصة بمجلس النواب، إن الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، يعطي مؤشرا أن هناك تبادلا للتجارب والخبرات بين الدول فيما يخص الاهتمام بذوي الإعاقة.



وأضاف "حنفي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن هناك تفاوتا على مستوى الدول العربية في الخدمات التي تقدمها للاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ولذلك من الهام تبادل الخبرات فيما بينهم.



وأشار إلى أنه على جميع الدول أن تصل للإتاحة الكاملة لذوي القدرات الخاصة في جميع مناحي الحياة، حتي يشعر الشخص أنه على قدر من المساواة مع الآخرين، وأنه لا يوجد أي نوع من التمييز ضده، أو إقصاء لحقوقه.

