رئيس الوزراء الياباني يعزي مواطنيه في ضحايا إعصار ترامي

وأعلن عزم الحكومة خفض حجم الخسائر التي تحدث بسبب الأمطار الموسمية والأعاصير خلال السنوات الثلاث القادمة، مضيفا أنه سيطلب في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد هذه الكلمة تخصيص ميزانية لهذا الشأن.





وأشار آبي إلى أن اليابان ستقوم باستضافة قمة مجموعة العشرين في 2019 ودعوة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج لحضورها، كما أن بلاده ستستضيف أيضا دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو عام 2020.





أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم /الثلاثاء/ عن تعازيه لأهالي ضحايا إعصار "ترامي" الأخير الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى أن بلاده قد تعرضت لعدة كوارث هذا الصيف مما تسبب في إحداث دمار على نطاق واسع بأنحاء مختلفة.وقال أبي - في كلمة وجهها للأمة ونقلها تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الحزب الحاكم سيعمل مع أحزاب المعارضة وسيوحد جهوده معها من أجل إعادة الإعمار في أعقاب الأعاصير والأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت البلاد وتسببت في حدوث أضرار مادية كبيرة.وأضاف رئيس الوزراء الياباني أنه سيتم توفير أجهزة تكييف في جميع المدارس العامة لحماية الطلبة من السقوط كضحايا لموجات الحر الشديدة التي تضرب البلاد.وحول التعديل الوزاري الذي أجراه اليوم، قال رئيس الوزراء إنه أجراه لبدء صفحة جديدة لبناء دولة أقوى وأفضل، كما أعرب عن تمنياته بأن يدعم الشعب الياباني هذه الحكومة الجديدة من أجل مستقبل أفضل لبلادهم.يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني - الذي أعيد انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الشهر الماضي - قد احتفظ بالوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري حيث أعاد تعيين 6 من أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 19، بينما اختار 12 من الأعضاء الجدد وواحدا لديه خبرة وزارية سابقة.واحتفظ شينزو آبي بنائب رئيس الوزراء تارو آسو الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية، ووزير الخارجية تارو كونو، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا، بالإضافة إلى هيروشيجي سيكو الذي يجمع بين منصبي وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة، ووزير التعافي الاقتصادي توشيميتسو موتيجي.