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حوادث

وفاة تلميذة أثناء اليوم الدراسي في المنيا.. وتقرير الصحة يستبعد الشبهة الجنائية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن رياض
أكد تقرير مفتش صحة المنيا أسباب وفاة تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، نتيجة فشل حاد بعضلة القلب.

وأفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة المنيا، بأن الوفاة بسبب فشل حاد بعضلة القلب، وأن الطفلة كان لها تاريخ مرضي سابق روماتيزم بعضلة وصمامات القلب، وكانت تحت المتابعة الطبية بعيادة التأمين الصحي بالمنيا وتعالج بالبنسلين طويل المفعول شهريا، مؤكدا أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا يفيد بمصرع نعمة طه شعبان ١٠ سنوات طالبة بالثالث الابتدائي بمدرسة ابتدائية بقرية تله مركز المنيا خلال اليوم الدراسي أثناء الفسحة و نقلت الجثة للوحدة الصحية بالقرية ثم لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

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