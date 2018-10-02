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فن

ماجد المصري يواصل تصوير مسلسل بحر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قال النجم ماجد المصري إنه يواصل حاليًا تصوير دوره في مسلسل "بحر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وأضاف "المصري" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المسلسل سوف يعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الطوفان" الذي عرض أيضا خارج الماراثون الماضي.

ويخوض ماجد المصري بمسلسل "بحر" أولى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته كل من كوكى، وفوزية محمد، الفنان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، ومنة عرفة، وثراء جبيل وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسي.

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