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البحوث الإسلامية يطلق قوافل توعية للانتماء الوطني تزامنا مع ذكرى انتصار أكتوبر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
محمد شحته
يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم خمس قوافل توعوية إلى مدن: أبوسمبل بمحافظة أسوان، فايد بمحافظة الإسماعيلية، حلايب وشلاتين ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، الضبعة والحمام بمحافظة مرسى مطروح، وذلك تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

تستهدف تلك القوافل دعم الانتماء للوطن، واستحضار روح انتصارات أكتوبر، وحالة الصمود والتحدي التي كان يعيشها المصريون، وكيف استطاعوا دعم ومساندة قواتنا المسلحة الباسلة لتحقيق النصر العظيم في معركة الكرامة، لأجل الحفاظ على هذا الوطن والذود عن أرضه ومقدراته.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي إن القافلة بما تقدمه من برامج اتصال مباشرة مع الناس، تسعى إلى دعم الجانب المعنوي في نفوسهم، وتذكيرهم بوقائع مهمة عاشها الشعب المصري بمساندته للقوات المسلحة التي حققت انتصارات رائعة، استعادت من خلالها الكرامة والعزة للدولة المصرية وشعبها العظيم.

أضاف الأمين العام أن مضمون برنامج تلك القوافل يستلهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، ويأخذ من ذكرى انتصارات أكتوبر نموذجًا حيًا في الإصرار على التحدي والنجاح، والإخلاص في العمل وترك التكاسل، والبعد عن الإشاعات وعدم الاستجابة لمروجيها الذين يحاولون ضرب الاستقرار وتعطيل مسيرة الوطنية.

ومن المقرر أن ينتشر أعضاء القافلة في أماكن مختلفة داخل المدن في تلك المحافظات، كالنوادي، ومراكز الشباب، والمدارس، والمصانع والمساجد وغيرها من الأماكن الحيوية للتواصل مع مختلف شرائح المواطنين.

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