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ديني

الدراسات الإسلامية والعربية بنات تعقد مؤتمرها العلمي الدولى 25 نوفمبر المقبل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات القاهرة) بجامعة الأزهر عن عقد مؤتمرها العلمي الدولي الرابع 25 نوفمبر المقبل، والذي يستمر يومين تحت عنوان (الفكر المقاصدي في العلوم الإسلامية والعربية)، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر .

وقالت عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ورئيس المؤتمر الدكتورة اعتماد عبد الصادق إن المؤتمر سيناقش نحو 100 بحث مقدم من أكثر من 12 دولة والتي ستتناول الفكر المقاصدي في مجال الشريعة الإسلامية متضمنة مجالات الفقه و التشريع و علوم الأصول والعلوم الشرعية ، الفكر التطبيقي للمقاصد الإسلامية في العلاقات الإنسانية والأسرية ، والفكر المقاصدي في مجال أصول الدين والتفسير والسنة النبوية ؛ للرد على الشبهات وتوضيح التلازم بين القرآن والسنة ونظرة المستشرقين للسنة النبوية .

وأضافت أنه سيتم استعراض الفكر المقاصدي في المجال القانوني سواء الدولي أوالخاص أو التجاري، بالإضافة إلى دور الفكر المقاصدي في ترشيد حقوق الإنسان، وبناء القيم التربوية في المناهج الدراسية بالأزهر في مجالات الأدب والنثر والنقد والبلاغة واللغة والإعلام ؛ لتأصيل القيم الإنسانية في وسائل الإعلام المختلفة .

من جانبها، قالت مقررة المؤتمر الدكتورة نهلة الصعيدي إن اختيار" الفكر المقاصدي في العلوم الإسلامية والعربية " جاء لتوضيح التفكيرفي مقاصد العلوم الإسلامية وفهم النصوص الدينية لتفعيلها على أرض الواقع ، لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة ، مشيرة إلى أن هذا هو هدف كل العلوم الدينية .

وأكدت الصعيدي على اهتمام المؤتمر بتجديد الفكر الإسلامي وتحديد مقاصده وسبل تفعيلها ، مبينة أن التجديد ليس محوا بل معاصرة للواقع وتتنوع أدواته وآلياته مع كل زمان ومكان .

وحول أهداف مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ، قالت الدكتورة إلهام شاهين أستاذة العقيدة بالكلية أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على أهمية البناء الفكري الصحيح المستمد من القرآن والسنة ؛ لتفسير المقاصد الخاصة بالعلوم الإسلامية لتحقيق نهضة إسلامية حقيقية مبنية على الدين الحقيقي والتدين العملي وفهم النصوص القرآنية وتطبيقها على أرض الواقع ، بالأضافة إلى وضع السنن والأحاديث النبوية في مواضعها وفقا للشرع ، لمواجهة الفكر غير الموزون والعبث بالمقاصد ، وللتعرف على التحولات الفكرية في العالم الإسلامى وأثرها في فهم المقاصد .

وتابعت شاهين :" نهدف إلى مشاركة الأكاديميين والتربويين في وضع مقاصد المناهج الدراسية بما يتناسب وحاجة المجتمع وتأهيل الدعاة وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية داخل الأزهر " ، وسيشارك العديد من أساتذة الجامعات المصرية والإسلامية والعربية وخبراء التربية والعلوم الإسلامية .

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