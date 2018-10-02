الجيش الباكستاني: مقتل 7 إرهابيين في هجوم مضاد بمنطقة وزيرستان الشمالية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 7 إرهابيين برصاص قواته في هجوم مضاد بمنطقة (وزيرستان) الشمالية الكائنة على الحدود الباكستانية الأفغانية.



وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - نقلته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الثلاثاء/ - أن الإرهابيين فتحوا النار عبر الحدود على نقطة تفتيش أمنية في (وزيرستان) الشمالية، ما دفع القوات للرد وإطلاق النار على منفذي الهجوم، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وإصابة 3 آخرين.



