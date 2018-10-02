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اقتصاد

حسام فريد: برنامج لتعميق التصنيع المحلي يتمثل في خفض عجز الميزان التجاري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن الهدف من البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يتمثل في خفض عجز الميزان التجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي إطلاق البرنامج في اتحاد الصناعات، أن هناك خللا واضحا في الميزان التجاري لمصر وذلك وفقا لتحليل الصادرات والواردات خلال ال 8 أشهر الأولى من العام الجاري والتي شهدت زيادة الواردات بنحو 5 مليارات دولار لتسجل نحو 43 مليار دولار في مقابل 38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت الصادرات بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 16.5 مليار دولار في مقابل 15 مليار دولار.

وأوضح فريد أن 63% من الواردات يستحوذ عليها 3 قطاعات الصناعات الهندسية بنسبة 27% و مواد البناء 20% و الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، كما تستحوذ تلك القطاعات على 58% من الصادرات.

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.

وذكر أن البرنامج يعمل على محورين أساسيين هما التكامل الرأسي من خلال تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، والتكامل الأفقي من خلال دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.

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