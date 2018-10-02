السويدي يطالب الحكومة بإعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع

طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وائتلاف دعم مصر،الحكومة بضرورة اعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي في ظل ما قد تتسبه من أعباء إضافية تحد من قدرة القطاع على المنافسة سواء بالسوق المحلية أو التصدير خارجيا.



وشدد محمد السويدي،في تصريحات له على هامش المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي،على ضرورة مراجعة كافة السياسات الضريبية والجمركية الموقعة على القطاع خاصة وأنها تصعب من جاذبيته لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة،مطالبا بضرورة العمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الصادر خلال العام الماضي لضمان تعظيم قدرات الصناعة الوطنية امام حركة الواردات.



ونوه السويدي إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية مطالبة بمتابعة تطبيق كافة الجهات الحكومية للقانون، وكذلك العمل على توحيد كافة المواصفات القياسية المطبقة على المنتجات الصناعية لتتواكب مع المواصفات القياسية العالمية.

