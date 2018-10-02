الجيش الجزائري يدمر 6 مخابئ للإرهابيين شمال البلاد

تمكنت قوات الجيش الجزائري من كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين في ولاية بومرداس (شمال)، كما ضبطت أسلحة وذخيرة وأوقفت مهاجرين غير شرعيين.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية بومرداس، كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش الجزائري 6 مخابئ للإرهابيين، في حين ضبطت مفرزة (دورية) أخرى بتمنراست من ضبط بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.



وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 7 تجار للمخدرات بحوزتهم 55.6 كيلوجرام من المخدرات و1030 قرصا مخدرا، في ولايات غليزان (شمال غرب) وبرج بوعريريج (شرق) وبشار (غرب) والوادي (شرق).



من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بكل من الشلف (شمال غرب) والقالة (شمال شرق) ووهران وعين تيموشنت (شمال غرب) محاولات هجرة غير شرعية لـ89 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح (جنوب).

