ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الجزائري يدمر 6 مخابئ للإرهابيين شمال البلاد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت قوات الجيش الجزائري من كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين في ولاية بومرداس (شمال)، كما ضبطت أسلحة وذخيرة وأوقفت مهاجرين غير شرعيين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية بومرداس، كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش الجزائري 6 مخابئ للإرهابيين، في حين ضبطت مفرزة (دورية) أخرى بتمنراست من ضبط بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 7 تجار للمخدرات بحوزتهم 55.6 كيلوجرام من المخدرات و1030 قرصا مخدرا، في ولايات غليزان (شمال غرب) وبرج بوعريريج (شرق) وبشار (غرب) والوادي (شرق).

من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بكل من الشلف (شمال غرب) والقالة (شمال شرق) ووهران وعين تيموشنت (شمال غرب) محاولات هجرة غير شرعية لـ89 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح (جنوب).

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يحذر جماهير الأهلى قبل لقاء وفاق سطيف

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

الكهرباء تشارك في تنظيم مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

أردوغان: سنحمي تركيا من مثلث الشر

جابو سلاح وفاق سطيف الفتاك في مواجهة الأهلي الإفريقية

وفاة تلميذة أثناء اليوم الدراسي في المنيا.. وتقرير الصحة يستبعد الشبهة الجنائية

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

منجد الفيوم يروي تفاصيل ذبح عاشق زوجته السابق: اكتشفت علاقته بزوجتي بعد خروجي من السجن

كيف نتقي شر الحسد؟ فيديو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

فيديو

برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو
إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو
تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص.. فيديو
نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج.. فيديو
توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟