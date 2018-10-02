نقيب السياحيين: زيارة ميلانيا ترامب تدحض التشكيك في استقرار وأمن مصر

قال باسم حلقة نقيب السياحيين أن الزيارة المرتقبة لـ ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر الشهر المقبل يجب استثمارها للترويج لسياحة مصر خاصة انها ستكون زيارة رفيعة المستوي وسيكون له مردود ايجابي .



أكد حلقة لـ"صدى البلد" أن زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة لمصر يؤكد الثقة التامة في المقصد المصري ويدحض كافة الصور السلبية التي تروج لها وسائل الاعلام للتشكيك فى استقرار وامن مصر .



ووصف نقيب السياحيين الزيارة انها فرصة كبيرة لالقاء الإعلام الدولي والمحلي الضوء علي الزيارة و مقاصدنا السياحية مما يعد ترويج مباشر دون تكلفة لسياحة مصر.



ناشد وزارة السياحة أن تلق تلك الزيارة اهتمامها لأبرز الزيارة في الصحف والفضائيات العالمية بالصورة التي تروج لمقاصدنا وذلك بالتنسيق مع سفارتنا وقنصلياتنا بالولايات المتحدة .



يذكر أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلنت إنها ستقوم بجولة إفريقية بدءا من أكتوبر المقبل، ستزور خلالها مصر، والتي تعد أول مهمة دولية لها.