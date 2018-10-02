ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب السياحيين: زيارة ميلانيا ترامب تدحض التشكيك في استقرار وأمن مصر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:48 م
باسم حلقة نقيب السياحيين
باسم حلقة نقيب السياحيين
محمد الاسكندرانى
قال باسم حلقة نقيب السياحيين أن الزيارة المرتقبة لـ ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر الشهر المقبل يجب استثمارها للترويج لسياحة مصر خاصة انها ستكون زيارة رفيعة المستوي وسيكون له مردود ايجابي .

أكد حلقة لـ"صدى البلد" أن زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة لمصر يؤكد الثقة التامة في المقصد المصري ويدحض كافة الصور السلبية التي تروج لها وسائل الاعلام للتشكيك فى استقرار وامن مصر .

ووصف نقيب السياحيين الزيارة انها فرصة كبيرة لالقاء الإعلام الدولي والمحلي الضوء علي الزيارة و مقاصدنا السياحية مما يعد ترويج مباشر دون تكلفة لسياحة مصر.

ناشد وزارة السياحة أن تلق تلك الزيارة اهتمامها لأبرز الزيارة في الصحف والفضائيات العالمية بالصورة التي تروج لمقاصدنا وذلك بالتنسيق مع سفارتنا وقنصلياتنا بالولايات المتحدة .

يذكر أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلنت إنها ستقوم بجولة إفريقية بدءا من أكتوبر المقبل، ستزور خلالها مصر، والتي تعد أول مهمة دولية لها.

ترشيحاتنا

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل جلال عبد القادر

شاهد.. قبر تارة فارس وتصرف غريب لرجل يزورها في مدفنها

محمد صلاح يتصدر لاعبي ليفربول استعدادا للسفر إلى نابولي.. فيديو

في ذكرى ميلاده.. تعرف على خطيئة أثرت في تكوين المهاتما غاندي

روسيا تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

في أول زيارة بمفردها.. هذا ما ستفعله ميلانيا في مصر ودول أفريقيا

ليفربول ضد نابولى.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تعرف على معنى الإشارة التي استخدمها الرئيس في ملتقى مدارس التربية الخاصة

مدرب المنتخب السابق يوجه نصيحة لجماهير الأهلي

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

فيديو

برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو
إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو
تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص.. فيديو
نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج.. فيديو
توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟