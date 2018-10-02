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أخبار العالم

مانويل فالس يقدم استقالته لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
أ ش أ
قدم رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس استقالته من منصبه، كنائب برلماني، لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيراند.

وقال مصدر برلماني - حسبما ذكرت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن الاستقالة قد تصبح سارية المفعول اعتبارا من غد /الأربعاء/، وستسمح لـ"فالس" بتكريس نفسه بالكامل للترشح لانتخابات رئاسة بلدية "برشلونة" الإسبانية.

وكان فالس قد وُلد في مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، عندما كان والداه في إجازة هناك، لكنه نشأ في فرنسا، ويحمل فالس الجنسيتين الإسبانية والفرنسية، وشغل فالس منصب رئيس وزراء فرنسا في الفترة بين عامي 2014 و2016 تحت إدارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات المحلية لمنصب رئيس بلدية برشلونة في مايو عام 2019، وسط منافسة عدد من المرشحين أمام عمدة المدينة الحالية أدا كولاو، وهي ناشطة سابقة في مجال الإسكان والحقوق الاجتماعية.

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