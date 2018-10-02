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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد سفن الحاويات التي دخلت موانئ بورسعيد اليوم /الثلاثاء/ بلغ 5 سفن.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فسجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة وتوجد على الرصيف سفينة أخرى ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وتوجد على الرصيف سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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