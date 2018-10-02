ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسطورة منتخب انجلترا لـ بوجبا: لا تستحق مسح أحذية لاعبي مانشستر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
عبدالله هشام
وجه الإنجليزي آلان شيرر، هدّاف نادي نيوكاسل يونايتد السابق وأسطورة منتخب انجلترا ،نقدا لاذعا للفرنسي بول بوجبا؛ بسبب ما أثاره من جدل كبير في الآونة الأخيرة حول خلافه مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال شيرر في حوار مع صحيفة «ذا صن» البريطانية: "مانشستر يونايتد أصبح في وضع حرج اليوم، ولاعبوه أصبحوا عارًا لعدم اللعب لصالح مورينيو".

وأضاف: "في الوقت الراهن، اللاعبون يحتجون على مدربهم بل ويكون لهم وزن أثقل منهم، ولا يعود الذنب فقط على مورينيو، فالآخرون لديهم جزء من الذنب في سوء نتائج الفريق".

واوضح: «هذا لم يكن يحدث عندما كنت ألعب، فالنادي لديه سلطة وكذلك المدرب، والآن، أصبحت السلطة في يد اللاعبين».

وعن مشكلة بوجبا مع الفريق قال: "بوجبا أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ مانشستر يونايتد، فعليه أن يتوقف عما يفعله وينظر إلى اللاعبين الكبار الذين ارتدوا قميص اليونايتد".

واختتم موجها النقد لبوجبا: "على الرغم من كونه بطل العالم مع فرنسا، فهو لا يستحق حتى أن ينظف أحذية اللاعبين الذين صنعوا التاريخ في الأولد ترافورد".

ترشيحاتنا

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

طريقة عمل الصابون السائل للمواعين في المنزل بأقل التكاليف

توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

رئيس النواب يعلن إعادة الرئيس السيسي قانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ للبرلمان

حكاية 10 أيام من التعذيب والضرب تنهي حياة الطفلة منة على يد والدها.. فيديو وصور

الحكومة: لا زيادة في رسوم الزواج

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

أردوغان: سنحمي تركيا من مثلث الشر

مدرب المنتخب السابق يوجه نصيحة لجماهير الأهلي

بريزنتيشن تفسخ تعاقدها مع شركة صلة.. رسميًا

الأهلي يعلنها: ملتزمون بقرار الجهات الأمنية قبل مباراة وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

فيديو

برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو
إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو
تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص.. فيديو
نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج.. فيديو
توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟