أسطورة منتخب انجلترا لـ بوجبا: لا تستحق مسح أحذية لاعبي مانشستر

وجه الإنجليزي آلان شيرر، هدّاف نادي نيوكاسل يونايتد السابق وأسطورة منتخب انجلترا ،نقدا لاذعا للفرنسي بول بوجبا؛ بسبب ما أثاره من جدل كبير في الآونة الأخيرة حول خلافه مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.



وقال شيرر في حوار مع صحيفة «ذا صن» البريطانية: "مانشستر يونايتد أصبح في وضع حرج اليوم، ولاعبوه أصبحوا عارًا لعدم اللعب لصالح مورينيو".



وأضاف: "في الوقت الراهن، اللاعبون يحتجون على مدربهم بل ويكون لهم وزن أثقل منهم، ولا يعود الذنب فقط على مورينيو، فالآخرون لديهم جزء من الذنب في سوء نتائج الفريق".



واوضح: «هذا لم يكن يحدث عندما كنت ألعب، فالنادي لديه سلطة وكذلك المدرب، والآن، أصبحت السلطة في يد اللاعبين».



وعن مشكلة بوجبا مع الفريق قال: "بوجبا أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ مانشستر يونايتد، فعليه أن يتوقف عما يفعله وينظر إلى اللاعبين الكبار الذين ارتدوا قميص اليونايتد".



واختتم موجها النقد لبوجبا: "على الرغم من كونه بطل العالم مع فرنسا، فهو لا يستحق حتى أن ينظف أحذية اللاعبين الذين صنعوا التاريخ في الأولد ترافورد".