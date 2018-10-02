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هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
انجي هيبة
استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من الإعلاميين والإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، برئاسة أميمة السيد مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور اللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، وطارق حسنين رئيس الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

وتأتي الزيارة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الـ(34) التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث ضم الوفد الإعلامي 30 متدربًا من 12 دولة إفريقية.

ورحب اللواء خالد العزازي بالضيوف ونقل لهم تحيات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة القناة وتأكيده الدائم على حرص مصر على مواصلة دورها التاريخي في تعزيز جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة في سبيل النهوض بالقارة السمراء.

وشاهد الوفد عرضا تقديميًا قدمه المتحدث الرسمي للهيئة عن آخر مستجدات المشروعات القومية التي شهدتها منطقة قناة السويس، وعلى رأسها حفر قناة السويس الجديدة التي تعزز حركة التجارة العالمية عبر خفض زمن العبور وزيادة الحمولات واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، والتي جسدت ملحمة شعبية في إنشائها و تمويلها وحققت أرقاما قياسية في تنفيذها.

وأٌطلع الوفد على الجهود المثمرة التي شهدها مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لاستغلال الموقع الفريد الذي حبى الله به مصر في بناء مجمعات صناعية ولوجيستية متكاملة وإنشاء وتطوير 6 موانئ لخدمة السفن العابر للقناة بحمولات تتجاوز مليار طن سنويًا.

كما شاهد أعضاء الوفد فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ قناة السويس ومراحل تطويرها حتى الآن، والتي تعكس الإرادة المصرية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي ليكون شريان الخير لمصر والعالم أجمع.

من جانبها أشادت أميمة السيد مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية وأعضاء الوفد بعزيمة المصريين وقدرتهم على تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، وتوفير فرص استثمارية واعدة بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وفي نهاية الزيارة تعرف الوفد على حجم الإنجاز في قناة السويس على أرض الواقع من خلال قيامهم بجولة بحرية بالقناة.

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