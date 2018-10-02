استغاثة متضرري مصنع علف الدلنجات.. صور

تقدم عدد من عمال مصنع علف الدلنجات التابع لشركة مضارب البحيرة باستغاثة، بوزير التموين ورئيس الوزراء، فى رسالة لـ"صدى البلد" من قلة نسبة البروتين وتزايد نسبة السموم التى تؤدى الى خسائر فادحة لأصحاب المزارع.



وأوضح أن المشكلة بدأت بالشكوى من أصحاب المزارع الداجنة والسمكية بنفوق عدد كبير من الثروة الداجنة والسمكية، وبعد التحري وجد المصنع به رخصة بخطين إنتاج.. خط انتاج حيواني وخط انتاج داجني وسمكي على أرض الواقع لا يوجد الا خط وهو إنتاج حيواني يتم من خلاله تصنيع ثلاثة أنواع علف ( حيواني – داجني – سمكي ) وبالتالي الداجن والسمكي غير مطابق للمواصفات حيث تقل نسبة البروتين وتزداد نسبة السموم مما ادى الى خسائر فادحة لأصحاب المزارع .



كما ناشدوا المسئولين بسرعة حل تلك الكارثة التي قد تنهي حياة المواطنين في لحظات، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

