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محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
انجي هيبة
بعث اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة.

وجاء نص البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالآصالة عن نفسى وباسمى وباسم شعب الاسماعيلية ومواطنيها وقياداتها التنفيذية يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الخامسة والأربعون لانتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة التى كانت وستظل انجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه أبطال ورجال القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداءا امصرنا الغالية وحققوا أغلى وأروع انتصارا على مر التاريخ وتحطيم أسطورة العدو الاسرائيلى الذى لايقهر تلك الذكرى العظيمة التى أعادت للشعب المصرى كرامته وعزته.. متمنيين خالص التوفيق والسداد لسيادتكم واستكمال المسيرة الموفقة لتدعيم قواعد وأركان الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة".

كما نعاهدك باسم جميع الأجهزة التنفيذية وجموع مواطنى وشعب الاسماعيلية بمختلف طوائفهم بأنهم جميعا سيكونون دائما وأبدا خلف قيادتكم السياسية الرشيدة فى جميع خطوات الاصلاح وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها.

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