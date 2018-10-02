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محافظات

إخلاء إداري لعقار آيل للسقوط بأبو قرقاص في المنيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:11 م
انهيار منزل
انهيار منزل
أيمن رياض
أكد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص، أن الوحدة المحلية نفذت إخلاء إداري لعقار بالمدينة، وذلك للبدء في هدمه طبقا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتنفيذ أعمال إزالة 5 حالات تعد على أملاك أوقاف بمساحة 12 قيراطا.

وكانت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا قد واصلت حملات النظافة والتجميل وإزالة جميع التعديات والمخالفات في المهد بقرى المركز وأحياء المدينة ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالحفاظ على المنظر الجمالي وإضفاء المظهر الحضاري اللائق وتجميل الميادين والقرى والأحياء وأداء جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية إتليدم تواصل جهودها في إزالة ورفع كل مخلفات القمامة المتراكمة من مداخل القرية وتجميلها للارتقاء بالشكل الجمالي للقرية.

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