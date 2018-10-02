دبلوماسي: مشاركة الخارجية المصرية احتفالات غينيا له معانٍ كبيرة.. فيديو

قال السفير ابراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن مشاركة مساعد وزير الخارجية حمدي لوزا في احتفالات عيد استقلال غينيا نيابة عن الرئيس السيسي أمر هام للغاية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن علاقات مصر مع غينيا على مستوى عال، وهي علاقات ممتدة مذ عشرات السنين، مؤكدا أن الحضور له معان كبيرة وليس بروتوكولا سياسيا ولكن لمشاركة الشعب الغيني احتفالاته.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي "لوزا" بوزير خارجية غينيا لتوطيد العلاقات في كافة المجالات.