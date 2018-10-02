أمين الفتوى: العقيقة سنة وليست فرضا.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ذبح العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليست فريضة أو واجبا.



وأوضح "وسام" في إجابته على سؤال"ما حكم العقيقة بالنسبة للبنات؟"، أن الذبح عن المولود هو سُنة مستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء بالسُنة المؤكدة، مشيرا إلى أن العقيقة ذبح شاة سواء خروف أو ماعز.



وتابع: ورد في فضل العقيقة أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله ﷺ «كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَق وَيُسَمَّى» فان لم تكن في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فان لم تكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يكن ففي أي وقت.

