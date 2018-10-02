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فن

أغنية Shallow لـ برادلي كوبر وليدي جاجا تحقق رقما قياسيا ..فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:23 م
ليدي جاجا و برادلي
ليدي جاجا و برادلي كوبر
شروق ابراهيم
تمكنت أغنية Shallow للمغنية الامريكية ليدي جاجا والممثل الأمريكي برادلي كوبر، من تحقيق 8 ملايين ونصف مشاهدة في 4 أيام عبر موقع يوتيوب.

يشار إلى أن Shallow هي الأغنية الدعائية لفيلم ليدي جاجا A star is born والذي يعد أول تجربة إخراجية لـ"كوبر" في السينما الأمريكية حيث تلقى عنه إشادات جيدة بعد عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ79 وفي مهرجان تورنتو السينمائي بكندا.

وتدور أحداث الفيلم حول جاكسون ماين، الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة، ومن المقرر طرحه بالسينمات الأمريكية يوم 5 أكتوبر المقبل.

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