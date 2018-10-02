في أولى جلسات البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. إحالة 5 قرارات وقوانين للجان.. الحكومة تسحب قانون رسوم التوثيق.. حداد على النواب الراحلين.. ترشيح 3 شخصيات لمنصب نائب وزير.. ورفض طلبين لرفع الحصانة

رئيس البرلمان: المجلس آثر على نفسه أن يسلك طريق المعارك

عبدالعال يطالب الهيئات البرلمانية بإخطار المجلس عن أسماء رؤسائها

الحكومة تخطر البرلمان بسحب قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري

عبد العال يفتح باب انتقالات النواب من لجنة لأخرى.. ويحذر من الجماعية

انطلقت فعاليات دور الانعقاد الرابع، لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة د.على عبد العال، طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم448 لسنة 2018 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء 22 من المحرم سنة 1440 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2018 ميلادية فى تمام الساعة العاشرة صباحا.وتضمنت أعمال الجلسة الإعلان عن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (448) لسنة 2018 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول ، وأيضا قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول.إحالة 5 قرارات وقوانينوبشأن الرسائل المحالة من الحكومة، أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2018 بشان الموافقة لانشاء التحالف للطاقة الشمسية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية روسيا الاتحادية بتشغيل المنطقة الروسية بمنطقة قناة السويس، وقرار رئيس 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إنضمام مصر إلى المثياق العربي لحقوق الانسان، وقرار رئيس جمهورية مصر العريبية رقم 437 لسنة 2018 الموافقة بشان التعاون الفني بين مصر وجمهورية بنجلادش الشعبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 20178 بشان الموافقة على قرض منظومة بحر البقر بين مصر وصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي الى اللجنة التشريعية.كما أحال عبد العال، مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، إلى لجنة الشئون الإقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أحيل إلى لجنة الشئون الاقتصادية، كما أحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب يونس الجاحر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966)، إلى لجنة مشتركة من الزراعة والإدارة المحلية.الحكومة تسحب «رسوم التوثيق»في سياق آخر أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن الحكومة أخطرت البرلمان، بسحب مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر ونظام السجل العينى، حيث أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن بقيام مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون الذى يعدل القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قرار بقانون لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 نظرا لتنظيم أحكامه فى مشروع قانون جديد، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه قام بإخطار اللجان المختصة بقيام الحكومة بسحب مشروع القانون.الموافقة على نواب الوزراءكما وافق الأعضاء على خطاب الرئيس السيسي بشأن ترشيح بعد الشخصيات لمنصب نائب وزير وهم السفير حمدي سند نائبا لوزير الخارجية، عمروعبد السلام شعث نائب لوزير النقل، الدكتور تامر السيد عصام نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء، فيما رفض مجلس النواب، طلبين رفع حصانة عن نائبين دون ذكر أسمائهم، وذلك لكيدية البلاغات المقدمة.برقية للرئيس والقوات المسلحةوشهدت الجلسة أيضا، الموافقة على إرسال مجلس النواب برقية تأييد وتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة باسم مجلس النواب، جاء فيها: مجلس النواب المعبر عن ضمير الشعب، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي أرسيتم دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان.وتضمنت البرقية: "يبارك مجلس النواب ما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل، تتمثل في المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي التي يجني شعب مصر ثمارها في المنظور القريب بإذن الله، ويظل لكم- سيادة الرئيس- الفضل فيما نعتز به اليوم من أمن واستقرار، وبلوغ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم، واحترام كلمتها في كافة المحافل الدولية.كما تضمنت أيضا:"إن مجلس النواب وهو يبارك جهودكم المتواصلة وجولاتكم إلى دول العالم لتحقيق الانطلاق الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تتدفق في شرايين الاقتصاد الوطني، ليعرب عن تقديره العميق لهذه السياسة الواعية التي من شأنها تحقيق النماء والرخاء لشعبنا العظيم، ويسعد مجلس النواب، أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخًا افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن وهزمنا الهزيمة، فتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي حطمت أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، وأكدت للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال الذين أودعهم الشعب أمانته فحافظوا عليها وافتدوها بأرواحهم، ولا يزالون، لتطهير تراب الوطن من الإرهاب واجتثاث جذوره.حداد على النواب الراحلينوشهدت الجلسة العامة للبرلمان، تلاوة الخطابات المرسلة من وزير الداخلية، بشأن وفاة عدد من النواب خلال الإجازة البرلمانية.وتضمنت الخطابات النواب وهم رفعت داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وأحمد عبدالتواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، عن محافظ الفيوم، وحسام الرفاعى عضو مجلس النواب عن دائرة العريش.ووقف الأعضاء دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على أرواحهم ، فيما أتيحت الفرصة للأعضاء للتعبير عن نعيهم للراحلين الثلاث، فيما أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة تشارك البرلمان في تأبين الثلاثة المتوفين، قائلا: سائلين المولى أن يعوض المجلس عنهم خيرا، وقدم علي عبد العال، التعازي لأهالي دوائر المتوفين، مؤكدا أنهم قاموا بدورهم على أكمل وجه في العمل البرلماني.من جانبه تقدم د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى لأسر الراحلين، داعيا الله أن يتقبلهم في رحمته، فيما تقدم أيضا سليمان وهدان، وكيل المجلس بخالص التعازى أيضا قائلا:" قاموا بواجبهم الوطنى وهم من الشرفاء والبقاء لله جميعا".فتح باب الانتقالاتوأعلن عبد العال خلو مقاعد الراحلين، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لفتح باب الانتخابات بتلك الدوائر، في الوقت الذى أعلن رئيس مجلس النواب، السماح للأعضاء للإنتقال بين اللجان النوعية وبعضها البعض، حتى يتم إعتماد القوائم النهائية لانتخابات اللجان المنتظر أن تجرى اليوم الأربعاء.وأكد على أن الوقت متاح للأعضاء للإنتقال من لجنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يكون من خلال طلب رسمى يقدم للأمين العام.ملفتا إلى أن ذلك وفق للمادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.وحذر عبد العال من الإنتقال الجماعى من لجنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه تلاحظ ذلك خلال الأدوار الماضية، مشيرا إلى ذلك سيواجه باللائحة، ووفق جدول أعمال البرلمان، تضمن إجراءات جلسة غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، على أن يعقبها إجراء الانتخابات للجان النوعية الـ25.