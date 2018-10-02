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بين الناس

مواطن يشكو من قلة أعداد المعلمين بمدرسة سعد زغلول بالمعصرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:18 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل خليل محمود مراد، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، من قلة عدد المعلمين بمدرسة "سعد زغلول" التجريبية بالمعصرة.

وعبر القارئ في شكواه عن استيائه من عدم توافر عدد كاف من المدرسين بمدرسة سعد زغلول التجريبية بمنطقة المعصرة وعدم التزام المعلمين الموجودين بشرح المناهج لقلة عددهم وضعف سيطرتهم على الطلاب.

وانتقد انتشار أعمال العنف بين الطلاب ووجودهم بالملاعب أغلب اليوم لعدم توافر مدرسين.

وناشد المسئولين من وزارة التربية والتعليم بسرعة التعامل مع الموقف وإصلاحه حفاظا على الأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

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