شاهد..طريقة عصير كوكتيل الطبقات للشيف هالة فهمى

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،اليوم الثلاثاء،طريقة عمل كوكتيل الطبقات مثل المحلات.



وقالت "فهمى" إن مقادير عمل عصير كوكتيل الطبقات تتضمن:" نصف كيلو من:فراولة،لحم مانجو،لحم جوافة،ومكعبات من:جوافة وموز وفراولة،عسل نحل".





ولمزيد من التفاصيل وطريقة عمل عصير كوكتيل الطبقات خطوة بخطوة شاهدى الفيديو.

