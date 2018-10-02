دلال عبد العزيز تنضم لبطولة فيلم كازابلانكا

تعاقدت الفنانة دلال عبدالعزيز على المشاركة في بطولة فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة بشكل رسمي مع المنتج وليد منصور، حيث تلعب دور والدة "كرارة" ضمن أحداث الفيلم المقرر انطلاق تصويره في شهر نوفمبر المقبل.



ويجري المخرج بيتر ميمى جلسات عمل مكثفة مع المنتج وليد منصور والفنان أمير كرارة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح باقى الأبطال بعد اختيار غادة عادل للقيام بدور البطولة النسائية فى الفيلم الذي رصد له وليد صبرى ميزانية ضخمة ومن المقرر عرضه فى 2019.