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اقتصاد

مي عبدالحميد: 89% من مستفيدى الإسكان الاجتماعى دخلهم أقل من 2500 جنيه

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:14 م
مى عبدالحميد
مى عبدالحميد
آمنة عبدالعظيم
أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن المستفيدين من مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه يصل عددهم إلى نحو 89% من إجمالى المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75%) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عامًا.

كما بلغ متوسط الدعم الممنوح لهؤلاء العملاء 17 ألف جنيه للعميل الواحد، يُخصم من المقدم الذى يسدده المواطن، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى، ساهم فى تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص لخدمة المجتمع المصرى.

وتابعت عبدالحميد، بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح من خلال 23 جهة تمويل (بنوك وشركات تمويل عقارى)، 15 مليار جنيه، بمتوسط 92 ألف جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مساهمة البرنامج فى تحقيق أهداف الخطة القومية للشمول المالى عن طريق زيادة عدد المواطنين الذين يتعاملون لأول مرة مع البنوك، ويقومون بفتح حساب بنكى جديد، لتصل نسبتهم إلى 75% بواقع 95 ألف مواطن من إجمالى المستفيدين منذ بداية البرنامج وحتى نهاية ٢٠١٧.

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