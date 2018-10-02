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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر في مستشفى سرطان الأورمان.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
شمس يونس
زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم "الثلاثاء"، مستشفى شفاء الأورمان بمركز طيبة، حيث كان فى استقباله عدد من مسئولى مجلس أمناء المستشفى وطاقم الأطباء، وتفقد وحدات الطب النووى، والأشعة التشخيصية للثدى، وتخطيط العلاج الإشعاعى، وغرف العزل، ومعمل الباثولوجى، وغرف علاج اليوم الواحد، وصيدلية صرف العلاج.

والتقى محافظ الأقصر، خلال جولته التفقدية المرضى المتواجدين بالمستشفى لتلقى العلاج، واطمئن منهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم، وإذا كانت توجد أية مشكلات أو عقبات لتذليلها، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح مفصل من المسئولين والأطباء عن مراحل العلاج المقدمة للمرضى، حيث تعتبر مستشفى شفاء الأورمان أول وأكبر مستشفى مجانى متكامل لعلاج السرطان فى صعيد مصر، وهى نتيجة تعاون مثمر بين مؤسسة شفاء الخيرية وجمعية الأورمان، وتم تجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم فى مجال الأورام السرطانية.

وتخدم المستشفى 6 محافظات فى جنوب الصعيد "الاقصر – سوهاج – قنا- أسوان – الوادى الجديد – البحر الأحمر".

وأوضح الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، أنه تم افتتاح المستشفى "المرحلة الأولى" يوم 27 مايو 2016، وتتضمن المرحلة الاولى العيادات الخارجية، والعلاج الإشعاعى، ووحدة علاج اليوم الواحد، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم الطب النووى، والتوعية والإكتشاف المبكر، وقسم الصيدلة الاكلينيكية، والمعامل.

وأضاف مدير المستشفى، أنه تم تشغيل المرحلة من المستشفى فى أواخر عام 2017، وتضم 4 غرف عمليات كبيرة، ووحدة للرعاية المركزة بها 26 سرير، ووحدة للمناظير الطبية، ووحدة غسيل كلوى 5 أسرة، ووحدة إفاقة، وجهاز أشعة بوزيترونى، ووحدة التخلص من النفايات الطبية، ووحدة باثولوجيا جراحية، ووحدة بنك الدم، ومركز نظم ومعلومات، وجهاز أشعة فلوروسكوبى، وقسم الإقامة الداخلية يحتوى على 110 سرير، وعيادات تخصصية، ووحدة علاج اليوم الواحد للعلاج الكيميائى، وقسم إعادة التأهيل، وقسم العلاج التلطيفى، وقسم الزيارات المنزلية.

كما استكمل محافظ الأقصر جولته، بتفقد جهاز مدينة طيبة وكان فى استقباله المهندس مصطفى السعيد رئيس الجهاز، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروعات الجارى تنفيذها بمركز طيبة.
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر في مستشفى سرطان الأورمان.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر في مستشفى سرطان الأورمان.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر في مستشفى سرطان الأورمان.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر في مستشفى سرطان الأورمان.. صور

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