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أخبار العالم

راشد آل مكتوم يصدر حزمة قرارات جديدة بإمارة دبى

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
شيرين عادل
أصدر محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوما بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل والتى تضم حمدان بن محمد، محمــــد القــرقـــاوي، وعدد من النواب. 

وكشفت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامى لحكومة دبى عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تفاصيل تشكيل محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة حمدان بن محمد وبعضوية محمــــد القــرقـــاوي، نائبا للرئيس، وعمـر العـلماء وعهود الرومي وأحمد الفلاسي وحصة بوحميد ومــريم المهيري وسارة الأمـيري وحميد القـطامي.

كما ضم المجلس في عضويته عبــــدالله بن طــــوق، عبــــدالله البـســـــطي، عبــــدالله الحبـــــاي، اللواء عبـــدالله الـــمــــري، مـــطــــر الــطايــــر، ســـعيــــد الـــطايـــــر، عـــادل الــرضـــا، داوود الهاجـري، سعيــد العطر، عبــــدالله الكرم، أحمــــد جـلفـار.

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