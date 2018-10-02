عاطف عبداللطيف: زيارة ميلانيا ترامب تجهض الصورة المغلوطة عن مصر



ووصف الخبير السياحي أن الزيارة المرتقبة لزوجة الرئيس الأمريكي حال تخللها برنامج للمزارات السياحية يدعم عمليات التسويق السياحي بقوة عبر رصدها إعلاميا وستكون رسالة للعالم الغرب لتعكس مردودا سياسيا واقتصاديا وسياحيا.



توقع عبداللطيف زيادة الحراك السياحي بقوة مؤكدا أننا المقصد الأهم للسائح وفي إطار ذلك علينا الاهتمام بعدة ملفات علي المستوي الداخلي أبرزها التدريب والتوسع في الطيران وتطوير البنية الفندقية.



يذكر أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أنها ستقوم بجولة إفريقية بدءا من أكتوبر، ستزور خلالها مصر، والتي تعد أول مهمة دولية لها.



قال الدكتور عاطف عبداللطيف الخبير السياحي وعضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء إن زيارة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة للعالم تعبر عن الاستقرار والأمان الذي تتمتع به مصر.أوضح عبداللطيف لـ"صدي البلد" أن سماح الإدارة الأمريكية للسيدة الأولي للولايات المتحدة بزيارة مصر علامة من الثقة والاستقرار للدولة المصرية بالإضافة إلي التعبير عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية وإجهاض الصورة المغلوطة التي يتناقلها الإعلام المدفوع.