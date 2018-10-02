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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد عددا من المصانع والمنشآت بـ كوم أوشيم.. فيديو وصور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:31 م
محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المصانع والمنشآت بكوم أوشيم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددا من المصانع والمنشآت بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، للوقوف علي مشكلات المصانع المتعثرة وبحث آليات حلها، وتذليل العقبات والمشكلات التي تعوق آليات العمل أمام المستثمرين.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار المقام علي مساحة 6000 متر مربع، حيث سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية خلال شهر فبراير 2019 تمهيدًا لافتتاحه حتي يقدم خدماته للمستثمرين.

وتابع محافظ الفيوم خلال الجولة، العمل داخل عدد من المصانع بالمرحلتين الأولي والثانية للتأكد من جودة المنتجات وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية بها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الجولة تهدف إلي الوقوف علي مشكلات المصانع المتعثرة وبحث آليات حلها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها مما سيوفر فرص عمل للشباب ويعود بالنفع علي المواطنين.
محافظ الفيوم يتفقد عددا من المصانع والمنشآت بـ كوم أوشيم.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يتفقد عددا من المصانع والمنشآت بـ كوم أوشيم.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يتفقد عددا من المصانع والمنشآت بـ كوم أوشيم.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يتفقد عددا من المصانع والمنشآت بـ كوم أوشيم.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يتفقد عددا من المصانع والمنشآت بـ كوم أوشيم.. فيديو وصور

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