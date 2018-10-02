تطوير طريق المطار بأسوان استعدادا للموسم السياحى وتعامد الشمس..فيديو وصور

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إجتماع موسع وضع خطة لتطوير طريق الخزان / المطار بطول 10 كم فى إطار استعدادات المدينة للموسم السياحى والاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدي أبوسمبل والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى لواجهة المدينة.



واستمع المحافظ خلال الاجتماع مع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، و اللواء حازم عزت السكرتير العام وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ،و مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية وأساتذة كلية الزراعة لكافة الأفكار والرؤى من المتخصصين والأكاديميين والتى تركزت معظمها على ضرورة القضاء على العشوائية وظاهرة زحف الرمال على الطريق وإعادة زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء سواء كانت كمصدات للرمال أو مثمرة أو للزينة على جانبى الطريق من خلال الاستفادة بإمكانيات وكوادر وطلاب جامعة أسوان فى وضع الخطة المتكاملة لتجميل وتشجير الطريق وزيادة الإنارة له ، علاوة على إسناد منظومة الدعاية والإعلان لإحدى الشركات أو المؤسسات المتخصصة بواسطة المزاد العلنى من أجل إضفاء اللمسة الجمالية مع إيجاد موارد ذاتية للصرف على صيانة وتطوير الطريق بشكل ثابت.



وعقب انتهاء الاجتماع قرر اللواء أحمد إبراهيم النزول على أرض الواقع والمرور الميدانى على الطريق فى صباح اليوم التالى بداية من أول ميدان صدقى سليمان بالخزان غرب وحتى مدخل مطار أسوان الدولى رافقه خلالها جميع الحاضرين بالاجتماع ، بالإضافة إلى اللواء خالد توفيق مساعد مدير الأمن.



وقد أكد المحافظ على أهمية تفقد الطريق بالكامل للوقوف على كافة السلبيات والظواهر السلبية والتشوهات البصرية لعلاجها بشكل علمي وأكاديمى بدلًا من الاجتماعات المكتبية والتقارير والمكاتبات الروتينية بين الجهات المختصة حيث شدد على مراجعة تراخيص إحدى محطات الوقود والمواد البترولية المتواجدة على الطريق وتقنين أوضاعها بعد التأكد من المساحة المخصصة لها بواقع 2000 م 2 بعدما رصد محافظ أسوان ضم صاحب محطة الوقود مساحة إضافية خلف المساحة المخصصة له كباركنج لسيارات النقل الثقيل ، بجانب عدم التزامه بمنظومة الحريق ، فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء باركنج متكامل الخدمات يتم إدارته من خلالها وتوجيه إراداته أيضًا لصيانة الطريق .



ووجه بإزالة كافة تراكمات الرمال والمخلفات واللافتات العشوائية والكابلات الكهربائية وتشجير جانبى الطريق بعمق 10متر لمنع زحف الكثبان الرملية ، مع تقليم وتهذيب الأشجار وتسوية وتنسيق المساحات الموجودة على الجانبين ، بجانب رفع كفاءة الجزيرة الوسطى والبلدورات والجداريات وصيانة خط المياه العكرة المغذى لمنظومة رى الأشجار ، بالإضافة إلى غلق أغطية أعمدة الإنارة ودهانها ورفع مستوى الإضاءة ، فضلًا عن تكثيف الخدمات الأمنية بطول الطريق .



وطالب اللواء أحمد إبراهيم بأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للطرق والكبارى لسرعة الإنتهاء من الأعمال والمهام وخاصة رفع تراكمات الرمال أولًا بأول حيث سيقوم بالمرور أسبوعيًا بنفسه على الطريق للتأكد من تنفيذ التكليفات المطلوبة .



وأثناء جولته التفقدية للطريق أعطى المحافظ توجيهاته بالتنسيق بين مشروع النقل الداخلى والجامعة لتوفير وسائل مواصلات للطلاب والطالبات وذلك بعدما إستوقف مجموعة من طالبات الجامعة متجهين إلى كليه هندسة الطاقة سيرًا على الأقدام تحت حرارة الشمس ، مشيدًا بدور جامعة أسوان كنموذج إيجابى للمشاركة المجتمعية الجادة فى تطوير ورفع كفاءة هذا المدخل الرئيسى للمدينة من جهة المطار لإبرازه أمام السائحين والزوار كواجهه حضارية لعاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية .