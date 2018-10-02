وكيل تعليم البحيرة يتفقد سير العمل بالمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.. صور

تفقد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اليوم "الثلاثاء" المدرسة المصرية اليابانية بقرية الشعراوي بإدارة حوش عيسي التعليمية، حيث تجول في حجرات المدرسة المختلفة والفصول التعليمية وأجري نقاشا مع الطلاب حول المشاكل التي تواجههم، مشيرا إلى ضرورة استكمال تجهيزات المدرسة.



جاءت الزيارة التفقدية لوكيل تعليم البحيرة فى إطار تتفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.



جدير بالذكر أن عدد فصول المدرسة 22 فصلا تعليميا وأن المدرسة من ضمن المدارس اليابانية الجديدة التي أنشأتها الدولة في ظل تطوير منظومة التعليم.

