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اقتصاد

استشاري القومية للأسمنت: الإدارات السابقة ساهمت في تدهور أوضاع الشركة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
علياء فوزى
أكد الدكتور سيد الطيب رئيس الفريق المشرف على إعداد دراسة جدوى استمرار تشغيل القومية للأسمنت، أن الإدارات غير المسئولة وغير الواعية على مدار 22 عاما ساهمت في تدهور أوضاع الشركة.

وقال "الطيب"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت اليوم "الثلاثاء" لمناقشة استمرار عمل الشركة، إن هذه الإدارات تسببت في مضاعفة تكلفة إنتاج الطن من الأسمنت بالتعاقد مع مشغل إضافي خارجي إلى جانب عمال الشركة.

وأضاف أن عدد العمال في الشركة وصل إلى 6 أضعاف العدد المطلوب لإنتاج الطن، مطالبا بمحاسبة إدارات الشركة السابقة منذ عام 1996 لما تسببت فيه قراراتها من تدهور لأوضاع الشركة.

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