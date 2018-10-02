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مفتش صحة المنيا: فشل بعضلة القلب وراء وفاة تلميذة الابتدائى

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:25 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ايمن رياض
كشف تقرير مفتش صحة المنيا بشأن واقعة وفاة طالبة بالصف الثالث الابتدائي أثناء الفسحة أن الوفاة ترجع إلى فشل حاد فى عضلة القلب .

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى اخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا يفيد بمصرع نعمة . ط . ش ١٠ سنوات طالبة بالثالث الابتدائي بمدرسة ابتدائية بقرية تله مركز المنيا ونقلت الجثة للوحدة الصحية بالقرية ثم لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة .

وأفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا ان الوفاة بسبب فشل حاد بعضلة القلب و الطفلة كان لها تاريخ مرضي سابق روماتيزم بعضلة و صمامات القلب وكانت تحت المتابعة الطبية بعيادة التأمين الصحي بالمنيا وتعالج بالبنسلين طويل المفعول شهريا ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة .

وتحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.

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