مفتش صحة المنيا: فشل بعضلة القلب وراء وفاة تلميذة الابتدائى

كشف تقرير مفتش صحة المنيا بشأن واقعة وفاة طالبة بالصف الثالث الابتدائي أثناء الفسحة أن الوفاة ترجع إلى فشل حاد فى عضلة القلب .



كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى اخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا يفيد بمصرع نعمة . ط . ش ١٠ سنوات طالبة بالثالث الابتدائي بمدرسة ابتدائية بقرية تله مركز المنيا ونقلت الجثة للوحدة الصحية بالقرية ثم لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة .



وأفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا ان الوفاة بسبب فشل حاد بعضلة القلب و الطفلة كان لها تاريخ مرضي سابق روماتيزم بعضلة و صمامات القلب وكانت تحت المتابعة الطبية بعيادة التأمين الصحي بالمنيا وتعالج بالبنسلين طويل المفعول شهريا ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة .



وتحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.