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حوادث

شخص مجهول ينتحل صفة موظف تأمينات للنصب على أصحاب محلات بطنطا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
أحمد على
كشفت كاميرات المراقبة بمنطقة الصاغة المخصصة للبيع المشغولات الذهبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قيام شخص مجهول الهوية يحمل حقيبة سوداء كوسيلة للنصب على المواطنين.

وأفادت الكاميرات أن ذلك الشخص يتسلل إلى محلات التجارية ويشهر هويته بأنه موظف تابع لإحدى شركات التأمينات ويطلب من ضحاياه مبلغ مالي لسداده لهيئة التأمينات أو عمل محضر لهم بالحبس ثم يقوم بإعطاء الضحية إيصالات إيداع المبلغ قبيل فراره منهم.

وناشد ضحايا عمليات النصب على أيدي الشخص المجهول، اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا سرعة التحرك لضبط هذا النصاب قبل أن يمارس نصبه على الضحايا بمناطق تجارية أخرى.

وتقدم على الدكروري بشكوي رسمية بالإنابة عن والده الذي تعرض للنصب على أيدي النصاب، حيث عندما حضر إليه داخل محله التجاري طالبه تحت وسيلة التهديد والإكراه بعمل محضر وسيتم حبسه إذا لم يدفع مبالغ للتأمينات، موضحا أن والده وقتها لم يتوفر معه المبلغ فقام باقتراضه من أحد محالات الذهب المجاورة له.
شخص مجهول ينتحل صفة موظف تأمينات للنصب على أصحاب محلات بطنطا
شخص مجهول ينتحل صفة موظف تأمينات للنصب على أصحاب محلات بطنطا
شخص مجهول ينتحل صفة موظف تأمينات للنصب على أصحاب محلات بطنطا

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