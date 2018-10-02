أكشن على متروبول من جديد.. الخميس المقبل

قال الفنان حسن يوسف، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن عرض " أكشن" من إنتاج الفرقة يعود من جديد لينير مسرح متروبول بالعتبة وذلك ابتداء من الخميس المقبل في تمام السابعة والنصف مساء يوميا ما عدا الاثنين.



تدور أحداث " أكشن" في إطار كوميدى استعراض.



والعرض من بطولة رضا إدريس، هناء سعيد، محمد خليل، خالد نجيب، عبير منصور،محمد سلامة، رنا وجيه، فريدة عاصم، مدثر ابراهيم، أشعار وليد رياض، موسيقى وألحان عصام إسماعيل، ديكور مجدي ونس، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف يحيى زكريا، وإخراج عادل الكومي.

