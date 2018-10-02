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استجابة لـ صدى البلد.. محافظ السويس يتعهد بحل مشكلة كوفريهات الكهرباء قريبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إنه يتم عمل حصر خلال هذه الفترة للكوفريهات المكشوفة الموجودة فى بعض شوارع المدينة من لحل تلك المشكلة خلال الأيام القليلة المقبلة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأضاف محافظ السويس أن المشكلة تكمن فى وجود عصابات لسرقة المدخرات العامة مثل أغطية البالوعات من الشوارع وأغطية الكوفريهات الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن السويس والتى قامت بالقبض على عدد من لصوص المدخرات العامة.

جاء ذلك استجابة للشكوى التي نشرت في "صدى البلد"، بعنوان: "كوفريهات الكهرباء في السويس خطر يهدد الأهالي.. تنتظر قرار المحافظ"، والذي اشتكى فيه المواطن "محمد عبدالله" أحد أبناء محافظة السويس، في رسالة بعث بها لـ"صدى البلد"، يشكو فيها من انتشار العديد من كوفريهات الكهرباء في شارع بنك مصر بحي السويس.

وقال في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: "الإهمال في شوارعنا بقاله سنين.. كوفريهات الكهرباء منتشرة في شارع بنك مصر، ومفيش حد بيدخل علشان يحلها أو يشوف بديل عنها علشان حياة ولادنا اللي بتتعرض للخطر".

وتابع: "محيط الكوفريه اتحول لمقلب قمامة ومفيش حد بيرفع القمامة من الشارع.. ودا ممكن يؤدي لإشعال الحرائق في أي وقت".

وناشد رئيس محافظ السويس ورئيس حي السويس بضرورة التدخل لحل مشكلة تلك الكوفريهات، للحفاظ على حياة الأطفال، وقبل وقوع أي كارثة في المنطقة.

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