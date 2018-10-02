التضامن تفتح باب التظلمات للمتضررين من عمليات التنقية

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي تدابير تجميد عدد من الأسر لحين ثبوت استحقاقها وزوال أسباب تجميدها ثم رد المعاشات إليها مرة أخرى واستبعاد غير المستحقين.
شملت عمليات التنقية حتى تاريخه تسع محافظات على مستوى الجمهورية وهم الفيوم، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من أسر محافظات الجيزة والقليوبية.
وقام الأخصائيون الاجتماعيون بالوحدات الاجتماعية تحت إشراف الإدارات الاجتماعية وباحثين ميدانيين من الديوان العام على إجراء الزيارات المنزلية والبحوث الميدانية لجميع الأسر في المحافظات المذكورة لإعادة تسجيلهم وبحث حالاتهم حتى يتسنى للوزارة البت في مدى استحقاقهم طبقًا لمعايير موحدة على جميع المستفيدين من الدعم النقدي.
جدير بالذكر أن المعاشات الضمانية التي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي لم يكن يتم مراجعتها دوريًا مما أثر سلبًا في تسرب بعض الأسر غير المستحقة إليها، هذا إلى جانب أن ميكنة برامج الدعم النقدي قد دلت على تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر بما يؤثر على عدم استحقاقها للدعم. كما أن هناك بعض الأسر التي تم وقفها كان بسبب عدم تعاونها في تحديث بياناتها أو إستقبال الباحثين الاجتماعيين الذين يقومون بإستيفاء إستمارات تحديث بياناتها المعيشية.
ومنذ بدء التجميد، توافدت كثير من الأسر الموقوفة لتسجيل طلباتهم لإجراء الكشف الطبي المميكن. كما توافدت مئات الأسر على مكاتب وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات وتم الرد عليهم بأن هذه المراجعات ستنتهي في غضون أيام، وأنه سيتم من بداية الأسبوع القادم رد المعاشات الضمانية إلى الأسر التي يثبت إستحقاقها. وتتيح الوزارة آلية تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويروا في نفسهم الإستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الاليكتروني [email protected] أو علي البوابة الاليكترونية www.shakwa.eg.
وتشجع الوزارة القادرين على العمل للإنضمام إلى برنامج "فرصة" لتأهيل وتشغيل القادرين على العمل والذي يتيح حوالي 100 ألف وظيفة في جميع محافظات الجمهورية.
شملت عمليات التنقية حتى تاريخه تسع محافظات على مستوى الجمهورية وهم الفيوم، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من أسر محافظات الجيزة والقليوبية.
وقام الأخصائيون الاجتماعيون بالوحدات الاجتماعية تحت إشراف الإدارات الاجتماعية وباحثين ميدانيين من الديوان العام على إجراء الزيارات المنزلية والبحوث الميدانية لجميع الأسر في المحافظات المذكورة لإعادة تسجيلهم وبحث حالاتهم حتى يتسنى للوزارة البت في مدى استحقاقهم طبقًا لمعايير موحدة على جميع المستفيدين من الدعم النقدي.
جدير بالذكر أن المعاشات الضمانية التي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي لم يكن يتم مراجعتها دوريًا مما أثر سلبًا في تسرب بعض الأسر غير المستحقة إليها، هذا إلى جانب أن ميكنة برامج الدعم النقدي قد دلت على تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر بما يؤثر على عدم استحقاقها للدعم. كما أن هناك بعض الأسر التي تم وقفها كان بسبب عدم تعاونها في تحديث بياناتها أو إستقبال الباحثين الاجتماعيين الذين يقومون بإستيفاء إستمارات تحديث بياناتها المعيشية.
ومنذ بدء التجميد، توافدت كثير من الأسر الموقوفة لتسجيل طلباتهم لإجراء الكشف الطبي المميكن. كما توافدت مئات الأسر على مكاتب وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات وتم الرد عليهم بأن هذه المراجعات ستنتهي في غضون أيام، وأنه سيتم من بداية الأسبوع القادم رد المعاشات الضمانية إلى الأسر التي يثبت إستحقاقها. وتتيح الوزارة آلية تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويروا في نفسهم الإستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الاليكتروني [email protected] أو علي البوابة الاليكترونية www.shakwa.eg.
وتشجع الوزارة القادرين على العمل للإنضمام إلى برنامج "فرصة" لتأهيل وتشغيل القادرين على العمل والذي يتيح حوالي 100 ألف وظيفة في جميع محافظات الجمهورية.