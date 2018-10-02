ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التضامن تفتح باب التظلمات للمتضررين من عمليات التنقية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:26 م
غادة والى وزير التضامن
غادة والى وزير التضامن الاجتماعى
محمد عبد المنعم
اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي تدابير تجميد عدد من الأسر لحين ثبوت استحقاقها وزوال أسباب تجميدها ثم رد المعاشات إليها مرة أخرى واستبعاد غير المستحقين.

شملت عمليات التنقية حتى تاريخه تسع محافظات على مستوى الجمهورية وهم الفيوم، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من أسر محافظات الجيزة والقليوبية.

وقام الأخصائيون الاجتماعيون بالوحدات الاجتماعية تحت إشراف الإدارات الاجتماعية وباحثين ميدانيين من الديوان العام على إجراء الزيارات المنزلية والبحوث الميدانية لجميع الأسر في المحافظات المذكورة لإعادة تسجيلهم وبحث حالاتهم حتى يتسنى للوزارة البت في مدى استحقاقهم طبقًا لمعايير موحدة على جميع المستفيدين من الدعم النقدي.

جدير بالذكر أن المعاشات الضمانية التي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي لم يكن يتم مراجعتها دوريًا مما أثر سلبًا في تسرب بعض الأسر غير المستحقة إليها، هذا إلى جانب أن ميكنة برامج الدعم النقدي قد دلت على تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر بما يؤثر على عدم استحقاقها للدعم. كما أن هناك بعض الأسر التي تم وقفها كان بسبب عدم تعاونها في تحديث بياناتها أو إستقبال الباحثين الاجتماعيين الذين يقومون بإستيفاء إستمارات تحديث بياناتها المعيشية.

ومنذ بدء التجميد، توافدت كثير من الأسر الموقوفة لتسجيل طلباتهم لإجراء الكشف الطبي المميكن. كما توافدت مئات الأسر على مكاتب وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات وتم الرد عليهم بأن هذه المراجعات ستنتهي في غضون أيام، وأنه سيتم من بداية الأسبوع القادم رد المعاشات الضمانية إلى الأسر التي يثبت إستحقاقها. وتتيح الوزارة آلية تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويروا في نفسهم الإستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الاليكتروني [email protected] أو علي البوابة الاليكترونية www.shakwa.eg.

وتشجع الوزارة القادرين على العمل للإنضمام إلى برنامج "فرصة" لتأهيل وتشغيل القادرين على العمل والذي يتيح حوالي 100 ألف وظيفة في جميع محافظات الجمهورية.

ترشيحاتنا

حلمي بكر عن ألبوم عمرو دياب الجديد كل حياتي: الغناء أصبح فقيرا وليس هادفا

حكاية أسلحة فتاكة يمتلكها الأهلي من أجل عبور بطل الجزائر

بعد 100 عام من الحيرة.. حل أقدم لغز أثري

الحكومة: شراكة مع الأمم المتحدة بتكلفة مليار و202 مليون دولار

شاهد.. قبر تارة فارس وتصرف غريب لرجل يزورها في مدفنها

الخليفي يسعى لشراء وفاق سطيف

شهادة ضابط أمن وطني في قضية إعلام الإخوان: الاجتماعات مسجلة بالداخل والخارج

ليفربول ضد نابولى.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

حكاية 10 أيام من التعذيب والضرب تنهي حياة الطفلة منة على يد والدها.. فيديو وصور

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة داخل منزل جزار في ملوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو
خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة..فيديو
خالد حنفي: اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة ليس جديدا.. فيديو
برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. فيديو
نقب المأذونين: انتشار الزواج دون السن في وجه قبلي بشكل كبير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟