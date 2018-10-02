طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة وادى دجلة بالدورى الممتاز

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش بقيادة محمد حلمى حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة وادى دجلة غدا "الأربعاء" فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة وادى دجلة من أجل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة بعد الفوز على حساب الإسماعيلى والتعادل مع المصرى.



ويدخل فريق الطلائع مباراة وادي دجلة كامل العدد فى ظل الجاهزية الفنية لكل اللاعبين لخوض المباراة.