مصر للطيران تشارك في ختام فعاليات مؤتمر شركات السياحة البلجيكية.. صور

شاركت مصر للطيران، في فعاليات ختام المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV، المقام في مدينتي الأقصر وأسوان، تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الأثار والسفيرة سيبيل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة واللواء أحمد ابراهيم محافظ اسوان ولفيف من قيادات مصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة.



وحضر حفل الختام من مصر للطيران عمرو العدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والذي اكد خلال كلمته علي اهمية دور مصر للطيران في تدعيم العلاقات بين مصر وبلجيكا.



وأضاف أن مصر للطيران كانت اول شركة طيران في الشرق الأوسط وأفريقيا تسير رحلات بين القاهرة وبروكسل، موجها الشكر لممثلي شركات السياحة على اختيارهم جمهورية مصر العربية بصفة عامة لإقامة فعاليات المؤتمر بها واختيارهم لمصر للطيران بصفة خاصة للقيام بدور الناقل الرسمي لهذا الحدث.



جدير بالذكر أنه من المقرر ان تبدأ مصر للطيران بزيادة عدد الرحلات من 4 الي 5 رحلات اسبوعيا في الموسم الشتوي بطراز البوينج 737/800NG الذي يتسع لعدد 154 راكبا.



من جانبها أوضحت ريم عرابي مدير مكتب مصر للطيران ببروكسل أن العديد من ممثلي شركات السياحة حرصوا على التعرف والاطلاع على أحدث البرامج التسويقية والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة، واشادوا بهذه الزيارة وما شاهدوه من ترحيب من جانب مصر للطيران ومن امكانيات وخدمات تقوم بها الشركة الوطنية لخدمة عملائها حول العالم.



وأضافت أن هذه الزيارة جاءت ضمن الجولة التعريفية والسياحية التي يقوم بها مكتب بروكسل حاليا لمصر لزيارة مناطق الجذب السياحى بها والتي تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لعودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ومدنها ومقاصدها السياحية الهامة، وقد حضر وفد مصر للطيران هذا المؤتمر متمثلا في الادارة العامة للتسويق والادارة العامة الدعاية والاعلام وادارة الطيران العارض وقطاع السياحة وادارة وكلاء السياحة.



ورحب طاقم مصر للطيران بضيوف الرحلة في مطار أسوان والذين أشادوا بخدمة المحطة لسرعة انهاء اجراءات المجموعة.