شاهد.. عري وجماجم ومخدرات بحفلات عبدة الشيطان في إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين الإسرائيليين بإقامة حفلات عبدة الشيطان أمس بمنطقة الجليل الأعلى شارك فيه 200 ألف شخص.



وقالت الصحيفة العبرية إن حفلات عبدة الشيطان تسمي بـ "نيفرلاند" ويمارس فيها كافة أنواع الشعوذة، بالإضافة إلي العري بين الرجال والنساء والرقص الجنوني خلال جمل الجماجم والإسراف في تناول الكحول والمخدرات.



وأفادت الصحيفة أن حفل عبدة الشيطان الذي أقيم بالأمس أسفر عنه وقوع حالات وفاة وإصابات أن اثنين من الرجال ماتا خلال الحفل وذلك بعد تناول جرعات زائدة من المخدرات والكحول.





