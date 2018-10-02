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محافظات

بدء معالجة الهبوط بكوبري الجندية فى بني مزار بالمنيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:29 م
معالجة الهبوط بكوبري
معالجة الهبوط بكوبري الجندية فى بني مزار بالمنيا
ايمن رياض
بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المنيا في معالجة الهبوط الخاص بكوبرى الجندية ببنى مزار ، والذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم ، أثناء مرور سيارة نقل ثقيل كبيرة الحجم ، محملة بمواد البناء فوق كوبرى الجندية على ترعة الإبراهيمية ببنى مزار وذلك تحت إشراف مديريتي الري والطرق.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز إن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، كلف بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهبوط الخاص بالكوبري.

وأضاف أن هناك بديلين للكوبري يمكن للمواطنين استخدامهما حتى انتهاء الأعمال وهما كوبري المودة من الناحية الجنوبية على بعد كيلو ونصف وكوبري العباسية من الناحية الشمالية على بعد كيلو ونصف من كوبري الجندية.

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