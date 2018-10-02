الصناعة تطلق برنامجا للتصنيع المحلي وتؤكد: يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.. وتوفير العملة الأجنبية أبرز الأهداف.. صور

وزير التجارة والصناعة يطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

برنامج تعميق التصنيع المحلى يهدف إلى زيادة تنافسية الصناعة المصرية

حسام فريد: برنامج لتعميق التصنيع المحلي يتمثل في خفض عجز الميزان التجاري

السويدي يطالب الحكومة بإعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع

أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض "تعميق التصنيع المحلي"، قبل نهاية العام الجاري.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة و بشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، وقد شارك في فعاليات المؤتمر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري والسيدة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الى جانب لفيف من رجال الصناعة وقيادات وزارة التجارة والصناعة.وأضاف ان إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الاصلاحي الذى تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا الى ان القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.وأوضح نصار ان البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية مشيرا الى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه حيث أن اثاره الايجابية ستمتد الي كافة المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مؤكدًا على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.وقال الوزير إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويحقق نموًا شاملًا ومستداماّ ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا الى انه بحلول عام 2030 يصبح الاقتصاد المصري لاعبًا اساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.وأشار نصار إلى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في إطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا الى ان مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وائتلاف دعم مصر،الحكومة بضرورة اعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي في ظل ما قد تتسبه من أعباء إضافية تحد من قدرة القطاع على المنافسة سواء بالسوق المحلية أو التصدير خارجيا.واستعرض المهندس حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، مؤكدا أن الصناعة تعتبر المحور الأساسي فى خطة الاصلاح الاقتصادى للحكومة، وهو ما أدى إلى قيام مركز تحديث الصناعة بتطوير البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية.وأضاف فريد أن البرنامج يسعى الى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على محورين أولهما التكامل الراسى وهو تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ثانيا محور التكامل الأفقي ويعتمد على دعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين ولتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.ولفت الى أن أهداف البرنامج تتمثل فى تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، زيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، الارتقاء بالمعرفة الصناعية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستورد بأخرى محلية.وقال مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن الهدف من البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يتمثل في خفض عجز الميزان التجاري.وأضاف ، أن هناك خللا واضحا في الميزان التجاري لمصر وذلك وفقا لتحليل الصادرات والواردات خلال ال 8 أشهر الأولى من العام الجاري والتي شهدت زيادة الواردات بنحو 5 مليارات دولار لتسجل نحو 43 مليار دولار في مقابل 38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت الصادرات بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 16.5 مليار دولار في مقابل 15 مليار دولار.وأوضح فريد أن 63% من الواردات يستحوذ عليها 3 قطاعات الصناعات الهندسية بنسبة 27% و مواد البناء 20% و الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، كما تستحوذ تلك القطاعات على 58% من الصادرات.وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.وذكر أن البرنامج يعمل على محورين أساسيين هما التكامل الرأسي من خلال تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، والتكامل الأفقي من خلال دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.وشدد محمد السويدي،في تصريحات له على هامش المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي،على ضرورة مراجعة كافة السياسات الضريبية والجمركية الموقعة على القطاع خاصة وأنها تصعب من جاذبيته لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة،مطالبا بضرورة العمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الصادر خلال العام الماضي لضمان تعظيم قدرات الصناعة الوطنية امام حركة الواردات.ونوه السويدي إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية مطالبة بمتابعة تطبيق كافة الجهات الحكومية للقانون، وكذلك العمل على توحيد كافة المواصفات القياسية المطبقة على المنتجات الصناعية لتتواكب مع المواصفات القياسية العالمية.